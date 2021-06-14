Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor

- Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor

Panama kıyılarından çeşitli görüntüler

Petrol Sızıntısı Gesi Petrol Trol 

-
-Kıyı bölgesinde bulunan ve doğal hayatı etkileyen petrol sızıntılarından çeşitli görüntüler
- Panama Çevre Bakanı Milciades Concepcion ile röportaj

( PANAMA ) PANAMA

- Panama’nın Taboga Adası'nın kıyılarındaki petrol sızıntısı, turizmi olumsuz etkiledi. Pasifik Okyanusu'nun Panama kıyılarında petrol atığından kaynaklanan sızıntı, Taboga Adası'nın plajlarında görüldü.
Denizde oluşan kirlilik bölgedeki turizmi olumsuz etkilerken, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının düşmesinin ardından turizmin canlanmasına yönelik beklentileri düşürdü. Panama Çevre Bakanı Milciades Concepcion yaptığı açıklamada, benzer olaylarda idari işlemlerin önemine dikkati çekerek, "Panama Denizcilik İdaresi, Panama Su Kaynakları İdaresi ve Çevre Bakanlığı'nın konuya ilişkin cezalar vereceği kesin. Her zaman idari bir işlem vardır ve ceza uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. Petrol sızıntısının kaynağı henüz tespit edilmezken, temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement