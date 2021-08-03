Pamukkaleli Taekwondocu, Estonya vizesi peşinde

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- Pamukkale Belediyesporlu Taekwondocu Erkan Evran, Estonya’da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası vizesini almak için Ümit Milli Takım Seçmeleri’nde mücadele edecek. Pamukkale Belediyespor’un başarılı taekwondocusu Erkan Evran, kulübün adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapılan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda +87 kilogramda mücadele eden Evran, zorlu mücadelelerden başarıyla çıktı. Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına 70 ilden 566 kulüp ve 1800 ün üzerinde sporcu katılırken Erkan Evran, Türkiye 7.’si olarak Ümit Milli Takımı seçmelerine katılma hakkı elde etti. Yine Ankara’da Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan seçmelere +87 kilogramda 8 sporcu arasına adını yazdıran mavi-beyazlı kulübün başarılı sporcusu milli takıma seçilmek için mücadele edecek. 4 Ağustos’ta yapılacak seçmelerde Erkan Evran, başarılı olduğu takdirde 24-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Estonya’da yapılacak olan Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na katılma hakkını elde edecek. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kulüp olarak başarılı sporculara sahip olduklarını ifade ederek, “Taekwondo bu branşlarımızdan biri. Bu branşta mücadele eden Erkan Evran, Türkiye Şampiyonası’nda aldığı sonuçlarla milli takım seçmelerine katılma hakkını elde etti. Ankara’daki seçmelerde de başarılı olması halinde sporcumuz Estonya’da ay-yıldızlı takım için ter dökecek. Kendisine başarılar diliyorum. Biz her branşta gençlerimizin spor yapmasına imkân sağlamak için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.



