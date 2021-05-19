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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pamukkale semalarında 19 Mayıs coşkusu

Pamukkale semalarında 19 Mayıs coşkusu

Paraşüt ile uçuştan görüntü

Milli Bayram Yamaç Paraşütü Milli Bayramlar Beden Eğitimi Öğretmeni Beden Eğitimi 

-Bayrakla beraber uçmasından görüntü
-İniş yapmasından görüntü
-Muzaffer Yılmaz röp.
-Kıyafetlerini çıkarmasından görüntü

- DENİZLİ

- Denizli’de beden eğitimi öğretmeni Muzaffer Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Pamukkale travertenlerinin üzerinde paraşütle uçarak bayrak açtı. Türkiye’nin 4 bir yanında olduğu gibi Denizli’de de 19 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Denizli’nin Bekilli ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Muzaffer Yılmaz, her sene yaptığı gibi bu senede 19 Mayıs dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliğini gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Pamukkale’ye gelerek hazırlıklarını yapan Yılmaz, ardından tepeye çıkarak paraşütle travertenlerinin üzerinde bayrak açıp uçuş gerçekleştirdi. Her yıl uçuşları yaparak bu sporu da tanıtmak istediklerini belirten Yılmaz, “Yaklaşık 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Çal ve Bekilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği bu etkinliğimizde gençlerimizin adına bayraklı yamaç paraşütü yaptık. Her yıl milli günlerde birer ikişer uçuş yapıyoruz. Amacımız hem Ata’ya saygı hem de milli bayramlarda uçuşumuzun gerçekleştirip bu sporu tanıtmak” dedi.

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