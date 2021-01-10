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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Pamukkale’de 2 bin bina dezenfekte edildi

Pamukkale’de 2 bin bina dezenfekte edildi

Binaların dezenfekte edilmesinden görüntü

( DENİZLİ )- Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor DENİZLİ

Jandarma Korkuluk Ocaklar Allah Kullar 


- Pamukkale Belediyesinin korona virüs ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Pandemi sürecinden bu yana ilçenin her alanında dezenfekte işlemlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde vaka tespit edilen binaların ortak kullanım alanları dezenfekte ediyor. Şimdiye kadar 2 bin bina dezenfekte edilerek mikroplardan arındırıldı.Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Korona virüs vakaları ile mücadele için özel bir ekip kuran Pamukkale Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe genelinde vakaların görüldüğü binalarda dezenfekte çalışması yapmaya devam ediyor. Gelen talepleri değerlendiren ekipler, ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanı olan kapı girişleri, kapı zilleri, apartman girişleri, apartman içindeki korkulukları ve apartman boşluklarını baştan aşağı dezenfekte ediyor.“Önlemlerimizi daha da arttırdık”Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dünya genelinde ve ülkemizde halk sağlığını tehdit eden korona virüs tedbirlerini ilk günden beri çok sıkı tuttuklarını belirterek, “Pamukkale Belediyesi olarak pandemi döneminde ilk günden bu yana hep teyakkuzda olduk. Ekiplerimiz ilçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları ortak yaşam merkezleri başta olmak üzere okullar, parklar, sağlık ocakları, camiler, polis ve jandarma karakolları, yurtlar ile kamu binaları, esnaflarımızın işyerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Son zamanlarda artan vakaların önüne geçmek için tedbirlerimizi daha da arttırarak, özel ekiplerimizle ilçede vaka görülen vatandaşlarımızın apartmanlarının ortak kullanım alanlarını da dezenfekte ediyoruz. Hep birlikte bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

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