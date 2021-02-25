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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pamukkale Belediyesi tüm okulları dezenfekte etti

Pamukkale Belediyesi tüm okulları dezenfekte etti

Okulların dışının dezenfekte edilmesinden görüntü

Öğretmenler Öğretmen Eğitim Öğretim Yılı Harekete Geç Yüz Yüze 

-Sıraların dezenfekte edilmesinden görüntü
-Ekiplerden görüntü

( DENİZLİ )- Başkan Örki, “Hem anne babaların, öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın içleri rahat olsun istedik” DENİZLİ

- Pamukkale Belediyesi, 1 Mart’ta başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi ilçede bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geçtiğimiz hafta ilçemizde bulunan köy okulu statüsündeki 30 ilk ve orta okulunu dezenfekte etmiştik. 1 Mart öncesi ilçemizdeki diğer tüm okullarımızı da dezenfekte ederek, çocuklarımız için hazır hale getirdik” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda, ana sınıflar ile 8 ve 12. sınıflarda seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını açıklamıştı. Pamukkale Belediyesi, harekete geçerek ilçedeki tüm okulları korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte etti. 15 Şubat öncesi ilçede bulunan köy okulu statüsündeki 30 ilk ve orta okulu dezenfekte eden Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart öncesi merkezde bulunan anaokulu, ilk ve orta okullar ile köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgelerdeki liselerde dahil olmak üzere toplam 84 okulda daha dezenfekte çalışmalarını kısa sürede tamamladı. “Her şey çocuklarımız için” Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2020 yılının ilk aylarında başlayan korona virüs salgını sonrası tüm dünya ile birlikte ülkemizde de önemli değişimler yaşandığını ifade ederek, “Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Biz büyükler her ne kadar çok zorluk yaşasak da çocuklarımız kadar zorlanmadık. Çocuklarımız zorlandılar fakat salgınla mücadelede en büyük desteği de onlar verdi. Onlar, arkadaşlarından, okullarından, öğretmenlerinden ve en önemlisi parklardan, doğadan uzak kaldılar. Evlerinde uzaktan eğitimle derslerine dört elle sarılarak bizlere ışık tuttular. Aylardır okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden uzak kalan çocuklarımızın gönül rahatlığı ile yüz yüze eğitime başlayabilmesi için ilçemizdeki tüm okullarımızı dezenfekte ettik. Hem anne babaların, öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın içleri rahat olsun istedik. Pamukkale Belediyesi olarak, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar getirmesini temenni ediyorum. Daha güzel ve sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşabilmek için lütfen temizlik, maske, mesafe kurallarına uymaya devam edelim” dedi.

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