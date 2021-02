Pamukkale Belediyesi süs bitkilerini kendi yetiştiriyor

-Bitkilerin dikilmesinden görüntü

-Çalışanlardan görüntü

-Çiçeklerden görüntü

-Süs bitkilerinin yolda dikili halde olan görüntüsü



( DENİZLİ )- Pamukkale Belediyesi, kendi bitkilerini yetiştirerek süslemede kullanıyor DENİZLİ



- Pamukkale Belediyesi, ilçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi fidanlığında gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizi güzelleştiren çiçek ve bitkilerimizi kendi seramızda yetiştiriyoruz. Burada su tasarrufu sağlamak için az su isteyen bitki ve çiçek ekimini de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tasarruf konusuna büyük önem veren Pamukkale Belediyesi, her fırsatta bu yola başvuruyor. İlçede bulunan yeşil alan, park ve refüj gibi alanları güzelleştirmek için her yıl on binlerce çiçek ve süs bitkisi kullanılıyor. Bu dönem kendi fidanlarını kendi fidanlığında üretmeye başlayan Pamukkale Belediyesi önemli bir tasarruf sağlamış oldu. 2018 yılında yaklaşık 450 dekar olan park ve bahçelerden oluşan yeşil alanda kullanılan çiçek ve bitkiler için yaklaşık 8 milyon liralık harcama yapılırken, 2020 yılında 1100 dekara ulaşan alan için yaklaşık 2 milyon lira para harcandı. Sadece bitki üretimi değil bitki türlerinin üretimi ile de tasarruf sağlayan Pamukkale Belediyesi, daha az su isteyen lavanta, biberiye, gül, kekik, adaçayı, mercan köşkü gibi bitkileri üretiyor. Hem üretimde hem sulamada tasarruf Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hem ilçede yaşayanlar için hem de ilçeye gelen ziyaretçilerin göz zevklerine hitap edebilmek için tüm ilçeyi baştan aşağı mevsimine uygun çiçeklerle süslerken, tasarruf ettiklerini bildirdi. Belediye Başkanı Avni Örki, “Belediyemiz hem doğa ve çevre dostu bir belediye olarak, şehrimizi güzelleştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çiçek ve süs bitkilerinin çoğunu seramızda yetiştiriyoruz. Aynı zamanda su tasarrufu sağlamak adına az su isteyen bitki ve çiçek ekimi gerçekleştiriyoruz. Lavanta, biberiye, gül, kekik, adaçayı, mercan köşkü gibi bitkileri kendi seramızda üretirken, ilçemiz genelinde peyzaj çalışmalarında kurak peyzaja ağırlık veriyoruz. En önemlisi de, arazözle ya da hortumla sulama yerine otomatik sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.





