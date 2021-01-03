Pamukkale Belediyesi kilit parke taşları ile sokakları kaplıyor

-Yoldan genel görüntü

-Taş döşenmiş yoldan görüntü

-Vatandaşın açıklaması



( DENİZLİ -DRONE)- Başkan Örki: “Mahallelerimiz yeni bir görünüme kavuşuyor” DENİZLİ



- Pamukkale Belediyesinin ilçe genelinde 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme projesi aralıksız devam ediyor. Çeşmebaşı Mahallesinde toprak olan sokaklar kilit parke taşı ile kaplandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kilit parke taşı çalışmalarımızla mahallelerimiz yeni bir görünüme kavuşuyor” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt, Haytabey ve Eymir mahallelerinde toprak olan tüm sokak ve caddelere beton kilit parke taşı döşendi. 4 aydan bu yana devam eden proje kapsamında Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çeşmebaşı Mahallesinde kilit parke taşı olmayan tüm sokaklarda çalışmalarını gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar sonucu Çeşmebaşı Mahallesi sokak ve caddeleri yeni görünümüne kavuştu. “Şimdi yollarımız çok iyi oldu” Çeşmebaşı Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Alır, yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Pamukkale Belediyesi’nin hizmetleri çok iyi. Önceden bizim sokak ve caddelerimiz topraktı, yağmur yağınca çamurdan gidemiyorduk. Ama şimdi yollarımız çok iyi oldu. Bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

“Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık” Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “23 mahallede yaşayan vatandaşlarımızın talepleri arasında yolların topraktan kurtarılması vardı. Biz de hemen çalışmalara başlayarak toplamda 260 bin metrekarelik alana beton kilit parke taşı döşemeye başladık. Bugüne kadar birçok mahallemizde çalışmalar tamamlandı. Çeşmebaşı mahallesinde de ekiplerimiz kısa sürede 2 bin 500 metrekarelik alanda beton kilit parke taşı döşeyerek mahallenin çehresini değiştirdi. Diğer mahallelerimizdeki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Çeşmebaşı mahallemizde yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





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