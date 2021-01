Pamukkale Belediyesi her zaman görevde

-Zabıta ekibi çağrı merkezinden görüntü

-Temizlik personellerinin çalışmasından görüntü

-Temizlik aracının çalışmasından görüntü

-Çöp konteynırlarının temizlenmesi ve boşaltılmasından görüntü

-Sokak hayvanlarına mama ve su verilmesinden görüntü

-Parkların ilaçlama çalışmasından görüntü

-Ördeklerin beslenmesinden görüntü



DENİZLİ



- Pamukkale Belediyesi her zaman olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de görevinin başında. Zabıta ekipleri şikayetler için 24 saat esasına göre vatandaşların hizmetinde olurken, ilçede temizlik hizmeti aralıksız devam etti. Sokaktaki canlar unutulmadı ve ekipler mama ve su dağıtımı yaptı. Korona virüsü önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde Perşembe gecesi başlayan ve Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Pamukkale Belediyesi ekipleri görevinin başında olmaya devam etti. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre nöbette olurken, vatandaşlardan gelen şikayetler anında cevaplandırıldı. Birçok konuda 444 92 20 nolu telefondan gelen talepleri değerlendiren ekipler, Pamukkalelilerin mutluluğu için mesai yapıyor. Özellikle 65 yaş üstü olan ve yakını olmayanların çeşitli talepleri de ekipler tarafından karşılanıyor. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise çöp toplama hizmeti olmak tüm çalışmaları aralıksız gerçekleştirdi. Caddeler, sokaklar ve parklar hem çalışanlar tarafından hem de süpürme araçlarıyla tertemiz hale getirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde sokaklarda yaşayan canlıların yanında oldu. Sokaktaki canlar için mama ve su takviyesi yapılırken, Kocaçukur’da bulunan gölette yaşayan kaz ve ördekler de unutulmadı ve onlara da yem verildi.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de korona virüs önlemleri çerçevesinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Öte yandan Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri Kitap Kafe’den vatandaşlara kitap servisi de yaptı. “Ekiplerimiz aralıksız halkımız için çalışmaya devam ediyor” Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye ekiplerinin tek amacının ilçede yaşayanların mutluluğu olduğunu söyleyerek, “Korona virüs pandemisi boyunca ekiplerimiz her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde oldu. Pandemiyi önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz aralıksız halkımız için çalışmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz temizlik işlemlerini ara vermeden yaparken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz sokaktaki canlara düzenli olarak su ve yem servisi yaptı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise hem dezenfekte hem de ilaçlama çalışmalarını yapıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ise 7 gün 24 esasına göre halkımızın şikayetlerine cevap veriyor. Kitap Kafe’den de vatandaşlarımıza kitap servisi yapılıyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





