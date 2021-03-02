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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Pamukkale Belediyesi 600 kıraathaneye destek paketi dağıttı

Pamukkale Belediyesi 600 kıraathaneye destek paketi dağıttı

Destek paketlerinin yüklenmesinden görüntü

Kıraathane Hassasiyet 

-Paketlerin kıraathanelere ulaştırılmasından görüntü
-Paketlerin teslim edilme anından görüntü

( DENİZLİ ) -- Başkan Örki; “Destek paketlerimizi esnaflarımızla buluşturuyoruz” DENİZLİ

- Pamukkale Belediyesi her zaman olduğu gibi esnafların yanında olmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan ilçe genelindeki yaklaşık 600 kıraathaneye destek paketi dağıtımı yapıldı. Ülkemizde korona virüs ile mücadelede yeni dönem başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme planı çerçevesinde yapılan değerlendirmede Denizli orta riskli iller arasında yer aldı. Alınan kararlara göre yeniden hizmet vermeye başlayacak olan sektörlerden kıraathane işletmecilerine Pamukkale Belediyesi tarafından destek paketi hazırlandı. İlçe genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 600 kıraathane işletmecisine içinde, çay, kahve, şeker, kolonya ve maske bulunan paketler dağıtılmaya başlandı. Ekipler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan kıraathaneleri tek tek dolaşarak destek paketlerini işletmecilere teslim ediyor. “Destek paketimiz esnaflarımız için can suyu olsun istiyoruz” Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs ile mücadele konusunda yeni bir döneme geçildiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme planına göre bazı sektörler tedbirleri alarak yeniden çalışmaya başladı.
Bu sektörler arasında kıraathane işletmeleri de var. Aylardır çalışamayan bu sektör için hazırladığımız destek paketimiz esnaflarımız için can suyu olsun istiyoruz. İçinde belli miktarlarda çay, kahve, şeker, kolonya ve maske olan paketlerimizi esnaflarımızla buluşturuyoruz. Biz her zaman olduğu gibi esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Korona virüsü aldığımız tedbirlerle hep birlikte yeneceğiz. Pamukkaleli vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik konusundaki tedbirlere hassasiyetle uymasını rica ediyorum. Bu mücadeleyi kazanarak sağlıklı günlere kavuşmayı diliyorum” dedi.
(SY-MB-E)
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