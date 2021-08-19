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Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada

Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada

tehlike saçan tırdan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Bağlama Kamera Cep Telefonu Kışla Tehlikeli Yolculuk 


- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde yüklediği yuvarlak paletleri bağlamadan trafiğe çıkan tır tehlike saçtı. Zaman zaman düşme derecesine gelen tırdaki yüklü paletler, yürekleri ağza getirdi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Fabrikadan yüklediği yuvarlak paletleri bağlamadan trafiğe çıkan tır, yürekleri ağza getirdi. Tırda bulunan paletler zaman zaman düşme noktasına gelirken, o anlar saniye saniye arkadan gelen bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sollamaya korktular Arkadan gelen araç, önündeki sorumsuzca palet yüklü tırı sollamaya çekinirken, karşıdan gelen araçlar ise korku dolu bakışlar ile geçmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasında yansıyan seslerde bir vatandaş, “Sollayamıyorum. Sadece arkadaki değil hepsi aynı bağlamamış ki bu ne cesaret. Birinin canını yakacak ama kimin. Demek ki bu adamlar sürekli böyle taşıyor” dedi.
Tehlike saçan tır, daha sonra gözlerden kayboldu. (HLD-
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