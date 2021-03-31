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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Palet fabrikasında korkutan yangın

Palet fabrikasında korkutan yangın

-Alevlerden görüntüler

Fabrika Yangına Müdahale Trol 

--Çalışanların paletleri taşımaları
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasının bahçesindeki depolama alanında bulunan paletler alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde palet fabrikasının açık alan deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, depolama alanındaki paletleri sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları da paletleri iş makineleri ile taşıyarak kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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