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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Palandöken geçidi ulaşıma açılıyor

Palandöken geçidi ulaşıma açılıyor

Yol açma çalışmaları

( ERZURUM ) ERZURUM

Kar Kalınlığı Nadan Karla Mücadele Allah 


- Erzurum Tekman karayolu Palandöken geçidinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı 122. Şube şefliği ve 125 şube şefliği ekiplerinin Palandöken geçidini ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarına hızla devam ediyorlar. 15 günden fazla kapalı olan 2885 rakımlı palandöken geçidi aşırı fırtına nedeni ile Erzurum - Tekman ulaşımına geçit vermiyor. Fırtınanın etkisi ile yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığı rotatifin gücü yetmediği için loder ile karı dağıtarak rotatife destek veriyor. Edinilen bilgilere göre, her iki şube şeflikleri bir birlerine destek vererek çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Vatandaşlar, “Uzun zamanda beri beklediğimiz palandöken yolu yapımı bitti ancak şimdi de fırtınadan kapanıyor. Bu yolda tünel yapılmadıkça sorun devam ediyor. Önceki yıl sondaj çalışması sonucu etüt işlemleri bitti tünele elverişli. Devletimiz her zaman halkının yanında uzakları yakın eden bir devlet statüsüne gelmiştir. İnşallah bizleri de bu mağduriyette kurtarırlar" dediler.
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