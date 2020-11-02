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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Palandöken’e mevsimin ilk karı yağdı

Palandöken’e mevsimin ilk karı yağdı

Palandöken kayak merkezinden detay

Hava Sıcaklığı Kayak Merkezi Kar Yağışı 

-Zirveden genel kar ve sis görüntüsü
-Detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Palandöken Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Sabah uyandıklarında Palandöken dağının zirvesinin beyaza büründüğünü gören Erzurumlular büyük bir sürpriz yaşadı. Kar yağışı ile birlikte kent genelinde sis etkili olurken, bir yandan da Palandöken Kayak Merkezinde kış sezonu hazırlıklarının devam ettiği gözlendi.
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