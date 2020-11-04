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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Palandöken’de yüksek kesimler beyaza büründü

- Palandöken’de yüksek kesimler beyaza büründü

Kar yağışından detaylar

Kayak Merkezi Eziler Meteoroloji Kar Yağışı 

-Karlı tepeden detaylar
-Palandökenden detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da bulunan 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Beyaz kesimler eşsiz manzara görüntüleri ortaya çıkarttı. Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Dağının zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne kar yağdı. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Zirvenin beyaza bürünmesinin ardından sabah saatlerinde zirvede sis etkili oldu. Öte yandan meteoroloji yetkilileri don ve buzlanma olaylarına karşı uyarılarda bulundu. (ÇK-AT)
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