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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Palandöken’de kayak coşkusu...Pistler tatilcilere kaldı

Palandöken’de kayak coşkusu...Pistler tatilcilere kaldı

Kayak merkezinden detay

Hafta Sonu Yurt Dışı Güneşli 

-Kayak yapan tatilciler
-Kızak kayanlar
-Kayak sever vatandaşla röportaj
-Detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilciler Palandöken’de kayağın keyfini çıkardı. Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonunda kayak severler güneşli bir havada kayak ve kızak keyfi yaşadı. Pistlerde büyük bir yoğunluk yaşanırken bazı tatilciler kızak kayarak gönüllerince eğlendiler. Yurt içi ve yurt dışından gelen kayak severler Palandöken Kayak Merkezi’nin müthiş olduğunu ve pistlerin heyecan verici olduğunu belirttiler.
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