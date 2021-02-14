Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Palandöken’de kayak coşkusu

Palandöken’de kayak coşkusu

kayak merkezi

Hafta Sonu Kayak Merkezi Yabancı Turist Yarıyıl Tatili Adrenalin 

-vatandaşlardan görüntü
-kayanlardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( ERZURUM )- Hafta sonunda düşe kalka kayak keyfi ERZURUM

- Kayak turizminin en gözde adreslerinden Palandöken, yarıyıl tatilinin son haftasında da misafirlerine eşsiz dakikalar yaşattı. Kar kalitesinin yüksek olduğu pistler renkli görüntülere sahne oldu. Kimisi kayak yaptı kimisi Snowboard Onlar adrenalin dolu dakikalar yaşarken kızak yapan vatandaşlar da eğlencenin tadını çıkardı. Öte yandan acemi kayakçılar da vardı pistlerde... Düşenler oldu ancak ayağı kalkıp yeniden kaymaya devam ettiler. Palandöken pistleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açıldı. Turistler korona virüs tedbirleri eşliğinde gönüllerince eğlendi. Salgın sürecinde hizmet veren turizm işletmecileri de bu durumdan oldukça memnun Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, korona virüs salgını nedeniyle müşteri sayısının sınırlı tutulduğunu ayrıca gerekli mesafe tedbirlerinin özenle uygulandığını belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı