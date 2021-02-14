Palandöken’de kayak coşkusu

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( ERZURUM )- Hafta sonunda düşe kalka kayak keyfi ERZURUM



- Kayak turizminin en gözde adreslerinden Palandöken, yarıyıl tatilinin son haftasında da misafirlerine eşsiz dakikalar yaşattı. Kar kalitesinin yüksek olduğu pistler renkli görüntülere sahne oldu. Kimisi kayak yaptı kimisi Snowboard Onlar adrenalin dolu dakikalar yaşarken kızak yapan vatandaşlar da eğlencenin tadını çıkardı. Öte yandan acemi kayakçılar da vardı pistlerde... Düşenler oldu ancak ayağı kalkıp yeniden kaymaya devam ettiler. Palandöken pistleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açıldı. Turistler korona virüs tedbirleri eşliğinde gönüllerince eğlendi. Salgın sürecinde hizmet veren turizm işletmecileri de bu durumdan oldukça memnun Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, korona virüs salgını nedeniyle müşteri sayısının sınırlı tutulduğunu ayrıca gerekli mesafe tedbirlerinin özenle uygulandığını belirtti.





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