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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Palamut sezonu bitti, Karadeniz hamsisi 20 lira

Palamut sezonu bitti, Karadeniz hamsisi 20 lira

Drone görüntüsü

Alamut Irak 

-Balıkçı tezgahı
-Balıklardan görüntü
-Aydın Ceylan ile röp.
-Vatandaşlar detay

( ORDU -ÖZEL-DRONE)- Palamut sezonunun bittiği Ordu’da tezgahlarda en çok hamsi satılıyor ORDU

- Karadenizli balıkçıların bu yıl sezonda yüzünü güldüren palamut balığının sezonu bitti. Balıkçı tezgahlarını süsleyen ve en çok tercih edilen hamsi ise kilogramı 20 liradan satılıyor. Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonunda bu yıl Karadenizli balıkçılar, palamut balığından umduklarını buldu. Sezon içerisinde tanesi ortalama 10-20 TL arasında satılan ve bol miktarda avlanan palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl tezgahları daha çok süsleyen palamut balığının sezonu bitti, yerini ise hamsi doldurdu. Hamsi 20 TL’den satılıyor Karadeniz’in en çok tercih edilen balık türleri arsında yer alan hamsi de tezgahlarda bir süredir yerini alamaya devam ediyor. bu yıl hem palamut, hem de hamsinin bol miktarda avlanması, balıkçıların adeta çifte mutluluk yaşamasını sağlıyor. insanlar tarafından en çok tercih edilen balık türlerinden olan ve kendisine has lezzeti ile daha çok tercih edilen Karadeniz hamsisi, bazı insanlar tarafından salamura yapılarak, dolaplarda saklanıyor. "Bu sene tüm balıklarda çeşit bol, en çok hamsi tercih ediliyor" Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, “Palamut sezonu artık bitti ve yerini hamsiye bıraktı. Şuan bol ve güzel hamsi çıkıyor. Diğer balıklardan da hepsi var, bu sene Allah’ın izniyle her çeşit balık var. Çinakop, barbun, mezgit, istavrit, sargan, kalkan da var. Levrek, çipura ve somon zaten havuz balıkları olduğundan sürekli var. Bu sene çeşit çok bol. Palamut bu yıl bol oldu ancak hamsiyi etkilemedi. Palamut sezonu da çok uzun sürmedi. Şuan iri hamsi 20 lira, orta boyut olan ise 15 liradan satılıyor. Talep güzel çünkü fiyatlar da çok uygun. Şuanda bir kilo hamsi ile 3 kilo doyuyor. Salamura da yapılıyor ve insanlar dolaplarına koyuyor. Balık fiyatları şuan için genel olarak uygun” dedi.
Öte yandan tezgahlarda somon balığının kilosu 40, levrek, çipura ve sarıkanat 50, barbun 40, istavrit ve mezgit ise 40 TL’den satılıyor.
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