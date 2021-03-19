Pakistanlı cinayetinin zanlısı yakalandı



- Gaziosmanpaşa’da Seyfullah isimli Pakistanlı genci göğsünden bıçaklayarak öldüren Muhsin Reza, Bayrampaşa Hali’nde polis ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde yaşanan bıçaklı kavgada Pakistan uyruklu Seyfullah(25) isimli genç, katil zanlısı Muhsin Reza(18) tarafından defalarca göğsünden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinde incelemelerini yapan Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, katil zanlısının 18 yaşındaki Muhsin Reza olduğunu belirledi. Bayrampaşa Hali’ndeki bir işyerinde çalıştığı tespit edilen katil zanlısı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Muhsin Reza’nın cinayeti neden işlediği ortaya çıkmadı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.



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