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- Pakistanlı 19 yaşındaki Kashif, K2 Dağı’na tırmanan en genç dağcı oldu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Pakistanlı 19 yaşındaki Kashif, K2 Dağı’na tırmanan en genç dağcı oldu

- Pakistanlı 19 yaşındaki Kashif, K2 Dağı’na tırmanan en genç dağcı oldu

K2 Dağı'ndan görüntüler

Kış Mevsimi 

-Dağda kurulan çadır ve kamp alanından görüntüler
-Detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan'da 19 yaşındaki Shehroze Kashif, dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan en genç dağcı oldu. Pakistanlı 19 yaşındaki Shehroze Kashif, Pakistan-Çin sınırı üzerinde bulunan ve 8 bin 611 metreye ulaşan yüksekliğiyle Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı’na tırmanan en genç dağcı oldu. Pakistan medyasına yansıyan haberlerde, Kashif’in babası Suliman Kashif’in oğlunun 14 Temmuz'da K2 dağının ana kampına ulaştığı ve bu sabah yerel saatle 08.10 sıralarında K2’nin zirvesine tırmanmayı başardığını doğruladığı ifade edildi. Dağcılığa 11 yaşında başlayan Kashif’in bugüne kadar 3 bin metreden 8 bin metreye kadar çok sayıda dağa tırmandığı belirtildi. Genç dağcının 11 Mayıs'ta da dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanan 6. ve en genç Pakistanlı olduğu aktarıldı. K2 Dağı, tehlikeli arazisi ve sert doğası nedeniyle "vahşi dağ" olarak da biliniyor. "Vahşi dağ" zirvesine kış mevsiminde ulaşmak için daha önceki 5 girişim başarısız olmuştu.
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