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- Pakistan, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan sınırını yeniden açtı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan sınırını yeniden açtı

- Pakistan, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan sınırını yeniden açtı

sınırdan detay görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

İslamabad Tedbirler Çekilme Süreci Sınır Kapısı Yaya Trafiği 


- Pakistan yönetimi, Afganistan sınırında yer alan Chaman kentindeki sınır kapısını yaya trafiği ve ticaret faaliyetleri için yeniden açtı. ABD güçlerinin çekilme sürecinin devam ettiği Afganistan’da saldırılarını arttıran Taliban’ın ülkedeki ilerleyişi devam ediyor. Taliban'ın geçtiğimiz ay Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda kontrolü ele geçirmesinin ardından İslamabad yönetimi tedbirleri arttırarak Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentindeki sınır kapısını kapatmıştı. Chaman kenti ile Afganistan'ın Kandahar kentine bağlı Taliban kontrolündeki Spin Boldak ilçesi arasında yer alan sınır kapısı, bugün yeniden açıldı. Pakistanlı yetkililer, Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarının anavatanlarına dönmelerine izin verildiğini belirtirken, transit ve ikili ticaret faaliyetlerinin de yeniden başlatıldığını belirtti.

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