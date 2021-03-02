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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Pakistan meclisinde milletvekilleri birbirine girdi

- Pakistan meclisinde milletvekilleri birbirine girdi

Kavga görüntüsü

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Eyalet Meclisi Milletvekili Nato Saldırı 


- Pakistan’da Sindh eyalet meclisinde milletvekilleri birbirini yumrukladı. Pakistan’ın Sindh eyalet meclisinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekilleri, senato seçimleri öncesi taraf değiştirdikleri gerekçesiyle 3 milletvekiline saldırdı. Daha önce de senato seçiminde kendi istekleri doğrultusunda oy kullanacaklarını ifade eden milletvekilleri Aslam Abro, Shehryar Shar ve Karim Bakhsh Gabol meclise girdikleri anda saldırıya uğradı. Milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavga farklı parti üyelerinin araya girmesiyle son buldu.
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