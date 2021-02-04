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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan meclisinde arbede

- Pakistan meclisinde arbede

-Meclisteki arbeden görüntüler

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Arbede Milletvekili Saldırı 


- Pakistan meclisinde milletvekilleri arasından arbede çıktı. Pakistan meclisinde milletvekilleri arasında arbede çıktı. Milletvekilleri birbirilerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Arbede sırasında bazı milletvekilleri yere düşerken, kürsüde konuşma yapan milletvekili kürsüden indirildi. Muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleri arasında çıkan arbede nedeniyle meclisteki oturum ertelendi.
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