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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan marketlerinde Fransız ürünleri boykot ediliyor

- Pakistan marketlerinde Fransız ürünleri boykot ediliyor

Fransız ürünlerinin bulunduğu marketten detay

Market Protesto İslam Karikatür 

-Şerif çekilen Fransız ürünleri
-protestolardan detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle Pakistan'da Fransız ürünlerine boykot uygulanmaya başlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle birçok ülkede protesto ediliyor. Pakistan halkı Macron karşıtı protestolarını sürdürürken, mağaza ve marketlerde de Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı. Karaçi kentinde market sahipleri Fransız ürünlerinin bulunduğu raflara şerit çekerek "satılık değildir" şeklinde not düştü. Pakistanlı esnaflar, Fransa'nın özür dileyene kadar boykota devam edeceklerini belirtti.

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