- Pakistan’ın Lahor kentinde yoğun sis nedeniyle uçuşlar askıya alındı

-Kentteki sis



( LAHOR ) LAHOR



- Pakistan’ın Lahor kentinde etkili olan yoğun sis nedeniyle kentteki havalimanında uçuşlar askıya alındı. Pakistan’ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle kentte bulunan havalimanında 18 uçuş askıya alındı. Kentinin semaları kaplayan sis halkın günlük hayatını da etkiledi. Lahore’den Darkhan’a giden M-3 karayolu ve Pindi Bhattian’tan Shorkot’a giden M-4 karayolu tamamen trafiğe kapatıldı. Karayollarda görüş mesafesi sıfıra düşmesinin ardından sürücülere hız yapmamaları ve sis farlarının açık olması uyarısı yapıldı. Polis, gerekli olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu.



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