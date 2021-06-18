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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’ın Belucistan eyaletinde muhalefet milletvekilleri polisle çatıştı

- Pakistan’ın Belucistan eyaletinde muhalefet milletvekilleri polisle çatıştı

Polis ve muhalefet milletvekilleri arasında çatışma

( BELUCİSTAN ) BELUCİSTAN

Eyalet Meclisi Bütçe Tasarısı Göz Yaşartıcı Gaz Muhalefet Partileri Öğrenciler 


- Pakistan’da Belucistan eyalet meclisinde bütçe tasarısının sunulmasına engel olmak isteyen muhalefet milletvekilleri ve polis arasında arbede yaşandı. Pakistan’ın Belucistan eyalet meclisinde bütçe oturumu öncesinde gerginlik patlak verdi. Muhalefet milletvekilleri, eyalet hükümetinin bütçe oturumunu gerçekleştirmesine engel olmak amacıyla Quetta kentinde bulunan meclis binasını kuşattı. Muhalefet milletvekillerinin binanın tüm giriş-çıkışlarını kapatması üzerine polis, meclis binasına zorla girdi. Polis, muhalefet milletvekillerini dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis ve muhalefet partilerinin üyeleri arasında arbede yaşanırken, olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Belucistan eyalet Başbakanı Jam Kamal Khan ve birkaç milletvekili meclis binasına gelse de binanın etrafındaki gerginlik devam ettiği için bütçe oturumunun bugün yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Polisin, bütçe oturumunun başlayabilmesi için meclis binasının kapılarını açma çalışmaları devam ediyor. Bütçe oturumuna ilişkin protestolar nedeniyle Quetta genelinde yolların kapatılması sonucu kent sakinleri zor anlar yaşadı. Trafikte yaşanan tıkanma öğrencilerin ve ambulansların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.
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