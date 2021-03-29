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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan Devlet Başkanı Alvi, aşılanmasının ardından Covid-19’a yakalandı

- Pakistan Devlet Başkanı Alvi, aşılanmasının ardından Covid-19’a yakalandı

-Alvi’nin aşı olduğu anlardan arşiv görüntü

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Sosyal Medya Bild Akalan 


- Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, korona virüse karşı aşılandıktan 10 gün sonra Covid-19’a yakalandı. Pakistan’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi'nin, korona virüse karşı ilk doz aşının uygulanmasından 10 gün sonra Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Alvi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Allah, tüm Covid-19’dan etkilenenlere merhamet etsin. 1. doz aşı yapıldı, ancak bir hafta içinde yapılması gereken 2. dozdan sonra antikorlar gelişmeye başlıyor. Lütfen dikkatli olmaya devam edin" dedi.
Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 369 test yapıldığını ve 4 bin 525 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 11.21'e ulaştığını bildirdi. Pakistan’da toplam vaka sayısı 659 bin 116’ya, toplam can kaybı ise 14 bin 256’ya ulaştı.
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