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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’daki patlamada ölü sayısı 4’e yükseldi - Patlamada bombalı araç şüphesi

- Pakistan’daki patlamada ölü sayısı 4’e yükseldi - Patlamada bombalı araç şüphesi

-Patlama sonrası bölgeden görüntüler

( BELUCİSTAN ) - Pakistan’daki patlamada ölü sayısı 4’e yükseldi- Patlamada bombalı araç şüphesi BELUCİSTAN

Bild Memur Saldırı Bombalı Araç 


- Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan lüks bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, patlamanın nedeninin bombalı araç olduğu öne sürüldü. Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta’da bulunan Serena Otel’de patlama meydana gelmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, patlamanın nedeninin bomba yüklü araç olduğu ve saldırıyı Taliban’ın düzenlediği öne sürüldü. Patlama sırasında ayrıca, Çin Büyükelçisinin otelde olduğu iddia edildi. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ise yaptığı açıklamada, Çin Büyükelçisinin otelde kaldığını, ancak bomba patladığında orada olmadığını ifade etti.
Polis memuru Nasir Malik patlama sonrası yaptığı açıklamada, patlamanın otelin park alanında meydana geldiğini ifade etmiş, patlamanın neden meydana geldiğini henüz bilmediklerini aktarmıştı. Malik, "Görevlilerimiz bunun bir bomba olup olmadığını veya ne tür bir cihaz olabileceğini belirlemek için çalışıyorlar" demişti.
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