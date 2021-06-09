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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı

- Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı

olay yeri

Vagon Yolcu Treni Gesi 

-kazadan detay
-tamir çalışmaları

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan'ın Sind eyaletinin Haydarabad kentinde bir yolcu treni raydan çıktı. Pakistan'da Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinden Sind eyaletinin Karaçi kentine giden bir yolcu treni Haydarabad’da raydan çıktı. Demiryolu yetkilileri İndus Nehri üzerindeki köprüye yaklaşılırken meydana gelen kazada, trenin hızının düşük olması nedeniyle hiçbir yolcunun yaralanmadığını belirtti.
Yetkililer ayrıca, bu tür kazaların eskimiş vagonlardan ve bakımsız demiryolu hatlarından kaynaklandığını ifade etti.
Rayların tamiri için bölgede çalışma başlatıldı. Öte yandan Pakistan’da 2 gün önce Sindh eyaletindeki Ghotki bölgesinde iki yolcu treni çarpışmış, kaza sonucu 62 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralanmıştı. Trenin vagonları ve enkazı, 72 saat süren çalışmalar sonunda kaldırılabilmişti.
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