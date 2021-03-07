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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

- Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 40 yaralı

olay yeri

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Polis Hastane Vagon Yolcu Treni Makinist 


- Pakistan’da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi yaralandı. Pakistan'ın Sindh eyaletinin Sukkur kentinden Lahor’a giden bir tren raydan çıktı. Treninin 18 vagonundan 9’u raydan çıktığı kazada bir kadın hayatını kaybederken 40 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına sürdürürken polis olay ilişkin bir soruşturma başlattı. Sukkur Demiryolları Ulaştırma Sorumlusu Shahbaz Babar, 2 yaralının durumunun kritik olduğunu ve hastaneye sevk edildiğini diğer yaralıların ise olay yerinde ayakta tedavi edildiğini duyurdu. Babar, “Sukkur, Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletleri arasındaki kavşak noktası. Belli saatlerden bölgede yoğun bir trafik akışı oluyor. Kaza nedeniyle binlerce yolcu gecikme yaşadı" dedi.
Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Azam Khan Swati, kazanın nedenini araştırmak için 2 yetkilinin görevlendirdiğini açıklarken, makinistin suçlu bulunması durumunda gereğinin yapılacağını ifade etti.

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