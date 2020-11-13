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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’da yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 8 ölü

- Pakistan’da yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 8 ölü

Olay yerinden görüntü detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Hastane Hatalı Dönüş Gesi Yolcu Otobüsü 


- Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü traktör römorkuna çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Pakistanı’n Pencap Hafizabad bölgesinde bir yolcu otobüsü önündeki traktörü geçmeye çalıştığı sırada, traktör sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönüş yapması sonucu traktörün römorkuna çarptı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı. Olayda 8 yolcu hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinden kaçtan traktör sürücüsü hakkında soruşturma başlattı.
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