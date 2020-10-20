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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’da yolcu otobüsü patladı: 6 yaralı

- Pakistan’da yolcu otobüsü patladı: 6 yaralı

olay yeri

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Otobüs Durağı Yolcu Otobüsü Bulduk 


- Pakistan'ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsünün patlaması sonucu 6 kişi yaralandı. Pakistan'ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsü büyük bir gürültüyle patladı. Olayda en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında birkaç kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Polis ekipleri patlamanın ardından olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi araştıran Bomba İmha Ekibi yetkilileri otobüs durağında patlayıcı maddeler bulduklarını belirterek araştırmalarının sürdüğünü, patlamanın duraktaki patlayıcı maddeler nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

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