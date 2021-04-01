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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan’da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı

- Pakistan’da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı

-Protestodan görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Polis Üçüncü Dalga Yasaklar 


- Pakistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan türbe nedeni ile halk polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı. Pakistan’ın Sind eyaletindeki türbelerde korona virüs salgını nedeni ile ayin kutlamalarına izin verilmiyor. Punjab eyaletinden yıllık ayinlere katılmak için Sind eyaletine gelen vatandaşlar yasaklar nedeni ile polisle çatıştı. Yasaklara sinirlenen halk, Sehwan'ın Lal Shahbaz türbesinin kapısını kırarken, bazı araçları ateşe verdi. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı. Ülkede salgında üçüncü dalga yaşanırken, Sindh eyaleti dün eyaletteki tüm türbeleri 10 gün süreyle kapatılacağını duyurmuştu. Pakistan’da toplam vaka sayısı 672 bin 931’e, toplam can kaybı ise 14 bin 530’a ulaştı.
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