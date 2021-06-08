- Pakistan’da tren kazasında bilanço artıyor

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( KARAÇİ ) KARAÇİ



- Pakistan’da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi. Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Ghotki bölgesinde iki yolcu treni çarpışmıştı. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükselirken en az 100 kişi de yaralandı. Trenin vagonları ve enkazı, 72 saat süren enkaz kaldırma çalışmaları sonunda kaldırıldı. Pakistan Demiryolları Sözcüsü Nazia Jabeen yaptığı açıklamada, kazaya karışan Millat Express treninde 700, Sir Syed Express treninde ise 504 yolcunun bulunduğunu ifade etti.

Yerel yönetim, ilçedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan ederken, yaralılar için kan bağışı çağrısında bulundu. Bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiği öğrenildi.

