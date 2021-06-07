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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı - Arama kurtarma çalışmaları (3)

Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı - Arama kurtarma çalışmaları (3)

- Arama kurtarma çalışmaları Pakistan 'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralıİSLAMABAD (AA) - Pakistan 'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.
Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Vagon Tren Kazası Gesi 

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