Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Pakistan'da toprak kayması : 3 ölü

- Pakistan'da toprak kayması : 3 ölü

- Yaşanan toprak kayması ve sonrasına ilişkin görüntüler

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Kordon Hastane Altın Harekete Geç Toprak Kayması 


- Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Haripur kentinin Khanpur kasabasında Khoi Meera bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, birçok işçi ise enkaz altında kaldı. Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Haripur kentinin Khanpur kasabasında Khoi Meera bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kayması nedeniyle çökme yaşanan kırma tesisinde birçok kişi ve çok sayıda araç enkaz altında kaldı. Tesisin üstüne düşen dev kayalar ise iş makinelerine zarar verdi. Felaketin ardından harekete geçen yetkililer, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeyi güvenlik kordonuna altına alan Haripur polisi, kurtarma görevlileri dışında yaşanan olayla ilgisi olmayan hiç kimsenin tesise girmesine izin verilmedi. Bölge sakinleri tarafından yapılan açıklamada, tesiste yaklaşık 200-250 kişinin çalıştığı belirtilirken, görgü tanıkları ise hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement