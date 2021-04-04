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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan’da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı

- Pakistan’da Terörle Mücadele Mahkemesi hakimine silahlı saldırı

-Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Saldırı 

--Hastaneden görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi ve ailesinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhawa eyaletindeki Swabi bölgesinde bulunan Anbar Kavşağı yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından Terörle Mücadele Mahkemesi (ATC) Hakimi Aftab Khan Afridi’ye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, Afridi, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye sevk edilirken, güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
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