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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da Su Tankeri Bankaya Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

- Pakistan’da Su Tankeri Bankaya Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Devrilen tanker

Bild Aşırı Hız Banka Şubesi Trol 

-Zarar gören bina
-Zarar gören otomobiller
-Fotoğraf:
-Zarar gören otomobiller
-Kaynak: İHA

( KARAÇİ ) - Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı KARAÇİ

- Pakistan’ın Karachi şehrinde kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarparak; 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Pakistan’ın Karachi şehrinin banliyölerinden North Nazimabad’da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarptı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kurtarma ekibi tarafından yapılan açıklamada, binanın yanı sıra bankanın dışında park halinde bulunan bazı otomobillerin de zarar gördüğü bildirildi.

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