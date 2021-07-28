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- Pakistan’da şiddetli yağış sele neden oldu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da şiddetli yağış sele neden oldu

- Pakistan’da şiddetli yağış sele neden oldu

Selden detay

Acil Servis İslamabad Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Yerel Yönetim 

-Su altında kalan caddeler
-Suda sürüklenen arabalar

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’ın başkenti İslamabad’da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Pakistan’ın başkenti İslamabad’ı vuran sağanak yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, arabalar da selde sürüklendi. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı. İslamabad Komiser Yardımcısı Muhammed Hamza Shafkaat, “Ekipler yolları temizliyor. İnşallah 1 saat içinde her şeyi temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Pakistan Meteoroloji Departmanı ise yaşanan sağanak yağışlarla bölgenin mevsimin en yüksek yağış seviyesine ulaştığını açıkladı.
Ravalpindi kentinde alarm verildi Şiddetli yağışlar Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi kentini de olumsuz etkiledi. Aralıksız yağışların ardından kentte alarm verildi.
Yerel yönetim, ordudan yardım istedi. Pakistan Ulusal Afet ve Yönetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sel tehlikesi nedeniyle yerel yönetim ve acil servislerden müdahaleye hazır olmalarının istendiği belirtildi.
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