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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 ölü

- Pakistan’da şiddetli fırtına: 12 ölü

Şiddetli rüzgar

Hastane Şiddetli Fırtına Yıldırım Düşmesi Şiddetli Yağış Gesi 

-Yıldırım düşmesi
-Dolu yağması

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına can kayıplarına yol açtı. Fırtına ve şiddetli yağış sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin Toba Tek Singh Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi, Okara bölgesinde ise bir çatının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Çatının çökmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Aynı bölgede ağaç ve duvar yıkılması sonucu da 2 kişi can verdi.
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