Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan’da protesto düzenleyen memurlara polisten sert müdahale

- Pakistan’da protesto düzenleyen memurlara polisten sert müdahale

Polisin sert müdahalesi

İslamabad Devlet Memurları Protesto Göz Yaşartıcı Gaz Parlamento 

-Yaralananlar
-Gözaltına alınan gösterici
-Detaylar

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’da polis, maaşlara zam talebiyle protesto gösterisi düzenleyen memurlara sert müdahalede bulundu. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da devlet memurları, çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliği nedeniyle sokaklara döküldü. Maaşlarına en az yüzde 40 zam talep eden memurlar, Anayasa Caddesi’ndeki parlamento binasına yürüdü. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler de sert müdahale de bulunan polise taş ve sopalarla karşılık verdi. Polis tarafından en az 20 protestocu gözaltına alınırken, bazı protestocular da yaralandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
127 Kişi Taşıyan Uçak Düştü!127 Kişi Taşıyan Uçak Düştü!
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı