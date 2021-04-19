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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan'da polisin göstericilere ateş açmasına karşı grev

- Pakistan'da polisin göstericilere ateş açmasına karşı grev

Pakistan sokaklarından görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Protesto Polis Memuru Araç Sayısı Kullar Sınır Dışı 


- Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) destekçilerine polisin dün ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 50 kişinin yaralandığı olaylar nedeniyle ülke genelinde grev başlatıldı. Pakistan’da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda dün polisin göstericilere ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi de yaralanmıştı. Çeşitli dini-politik birliklerin liderleri, Lahor kentinde şiddet olaylarına dönen protestolara yönelik bugün ülke genelinde grev başlattı. Grevin başlaması ile birlikte marketler, iş yerleri ve okullar kapatıldı. Dışarı çıkan kişi ve araç sayısının azalması sonucu sokakların bomboş olduğu görüldü.
Karakol baskını rehineleri serbest kaldı Bir grup TLP destekçisi Nawankot karakolunu basmış, 5 polis memuru ve 2 korucuyu saatlerce rehin tutmuştu. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, TLP’nin rehineleri serbest bıraktığını duyurdu. Pakistan’da geçtiğimiz günlerde Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan TLP Başkanı Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar patlak vermişti. TLP destekçileri araçları ateşe vermiş, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 polis de yaralanmıştı.
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