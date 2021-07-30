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- Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

- Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden detay

( PEŞAVER ) PEŞAVER

Polis Aracı Polis Bombalı Saldırı Saldırı Sivil Savunma 


- Pakistan'da polis aracına düzenlenen el bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, park halindeki polis aracını hedef aldı. El bombasıyla düzenlenen saldırıda sürücü koltuğundaki polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Peşaver kentindeki Hayatabad Tıp Kompleksi’ne kaldırdı. Patlamanın ardından saldırganların kaçtığını açıklayan polis, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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