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- Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı

- Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı

- Ketta kentinde düzenlenen bombalı saldırı sonrasına ait görüntüler

Hastane Polis Memuru Bombalı Saldırı Hain Planlar Saldırı 

-- Yaralıların hastaneye kaldırıldığı anlara ait detaylar

( KETTA ) KETTA

- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde bir polis minibüsüne yönelik bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen saldırı sonucu, 2 polis memuru hayatını kaybetti, en az 12 kişi ise yaralandı. Pakistan'ın Belucistan Eyalet Yönetimi Sözcüsü Liaquat Shahwani yaptığı açıklamada, Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde Serena oteli yakınlarında, bomba yüklü bir motosiklet ile bir polis minibüsüne bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin ise yaralandığını belirten Shahwani, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırdığını bildirdi. Shahwani, "Teröristler Belucistan'ın huzurunu bozmak ve korku yaymak istiyor. Barışçıl Belucistan'da rahatsızlık oluşturmaya çalışan unsurları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Belucistan eyaleti Başkanı Jam Kamal Khan taptığı açıklamada ise, 2 polis memurunun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, saldırıyı kınadı. Khan, "Terörist unsurlar eyaletin huzurunu bozmak istiyor. Teröristlerin hain planlarını gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti.
Ayrıca Khan, yetkililere saldırıyla ilgili bir rapor sunmaları ve yaralılara mevcut en iyi tedavi olanaklarını sağlamaları talimatını verdiğini bildirdi. Öte yandan, 21 Nisan tarihinde Serena otelin otoparkında patlayan bir bombanın ardından 5 kişi hayatını kaybetmiş birçok kişi ise yaralanmıştı.
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