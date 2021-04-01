Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan'da pazar yerinde yangın

- Pakistan'da pazar yerinde yangın

Yangından görüntüler

( RAWALPINDI ) RAWALPINDI

Bild Sizce İtfaiyeciler Trol 


- Pakistan’da pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiyecilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde bulunan pazar yerinde elektrik tesisatında kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, etraftaki dükkan ve evlere sıçradı. İtfaiyecilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle çok sayıda dükkan ve ev kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi. Ev sahipleri ve esnaf, ev ve dükkanlarının yanışını çaresizce izledi. Bir grup esnaf ise hayatlarını riske atarak eşyalarını kurtarmak için alevler içindeki dükkanlara girmeye çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement