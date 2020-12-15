- Pakistan’da patlama: 4 yaralı

- Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Karaçi Üniversitesinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı. Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Karaçi Üniversitesinin Şeyh Zayed Kapısında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Çevrede park halinde bulunan araçlar patlama nedeniyle büyük zarar gördü. Polis saldırganların kampüsün kapısına patlayıcıyı atıp kaçtıklarını söyledi.
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