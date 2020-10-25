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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan’da patlama: 4 ölü, 5 yaralı

- Pakistan’da patlama: 4 ölü, 5 yaralı

patlama sonrası görüntü

( KETTA ) KETTA

Ganj Hastane Uzaktan Kumanda Gesi 


- Pakistan’ın Ketta kentinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki Hazarganji bölgesinde bir pazar yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama sonucu çevredeki bir araç kullanılamaz hale gelirken, dükkanlarda da hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
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