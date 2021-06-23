Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı

- Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı

Patlama sonrası görüntüler

Hastane Polis Memuru Altın Sağlık Ekipleri Kan Bağışı 

-Yıkıntı görüntüleri
-Panik halindeki insanlar

( LAHOR ) LAHOR

- Pakistan'da bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan Johar kasabasında bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Patlama sonucu binada ağır hasar oluşurken, binanın dışında park halindeki araçlar da zarar gördü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamanın şiddeti ile çevredeki evlerin ve binaların camları kırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Cinnah Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinnah Hastanesi yönetimi, yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirterek, halka yaralılar için kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu. Yaralılar arasında 1 polis memuru, 1 kadın ve 2 de çocuk olduğunu belirten hastane yetkilileri, yanıklar nedeniyle tüm yaralıların durumunun kritik olduğunu ifade etti.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bazı mahalle sakinleri kimliği belirsiz bir kişinin motosikletini evin yakınına park ettiğini, daha sonra da motosikletin patladığını öne sürdü. Polis, olaya ilişkin daha fazla araştırma yapmak için bölgeyi kordon altına alarak, trafiği yeniden yönlendirdi. Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Buzdar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden patlamayla ilgili ayrıntılı bir rapor sunmasını istedi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement