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- Pakistan’da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı

- Pakistan’da otobüs kazası: en az 27 ölü, 30 yaralı

Kazadan detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Sağlık Hizmeti Hastane Otobüs Kazası Yolcu Otobüsü Sivil Savunma 


- Pakistan’da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Pakistan’da Pencap eyaletinin Dera Ghazi Khan kentinde bir yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı yaralının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor. Ranjanpur bölgesinden gelen Sialkot kentine yola çıkan yolcu otobüsü Kurban Bayramı'n münasebetiyle evlerine dönenleri taşıyordu. Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, kazada hayatını kaybedenleri için büyük üzüntü içinde olduğunu belirtirken, yaralılar için sağlık hizmeti sağlamaya talimat verdi.
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