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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan’da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı

- Pakistan’da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Hastane Otobüs Kazası Bild Gesi 


- Pakistan’da düğünden dönen otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Pakistan’ın Sindh eyaletinin Larkana bölgesinde düğünden dönen davetlileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen otobüste ilk belirlemelere göre, 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 20’si ağır 35 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Larkana'dan Dadu’ya gittiğini sırada traktörle çarpıştığı ve çarpmanın etkisi ile devrildiği belirtildi. Polis, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
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