Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Pakistan'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 ölü, 20'den fazla yaralı

- Pakistan'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 ölü, 20'den fazla yaralı

OLAY YERİNDEN DETAYLAR

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Minibüs Şoförü Polis Hastane Kurtarma Ekibi Gesi 


- Pakistan'ın Sindh eyaletinde otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi de yaralandı. Pakistan'ın Sindh eyaletinin Khairpur bölgesinde bir otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Feci kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ve kurtarma ekibinin araçlarda sıkışanları dışarı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. Kazaya minibüs şoförünün neden olduğu bilgisi paylaşıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement